ЧУКУЛ КАБАР!
13-Март, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:25
Жаңылыктар

14-марттын аба ырайы: Жаан-чачын жаабайт

14-мартта Кыргызстандын бардык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 4…9

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 3…8

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…+1, күндүз 9…14

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 2…7

Нарын облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз -3…+2

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн -3…-5° суук, күндүз 6 …8° болот.


