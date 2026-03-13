14-марттын аба ырайы: Жаан-чачын жаабайт

14-мартта Кыргызстандын бардык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 4…9
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 3…8
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…+1, күндүз 9…14
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 2…7
Нарын облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз -3…+2
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн -3…-5° суук, күндүз 6 …8° болот.
