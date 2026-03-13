Укук коргоочу менен активист сурактан чыкты
"Бир дүйнө - Кыргызстан" коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен эколог-активист Бермет Бөрүбаева Бишкек шаардык милициясынан сурактан чыгышты. Исмаилова Фейсбукта жазган постторуна байланыштуу суракка чакырылганын "Азаттыкка" айтып берди. Укук коргоочу жана активист Биринчи май райондук администрациясында “Жарандардын тынч жыйын өткөрүүсүнө боштондук” аталышындагы акция өткөрүүнү көздөшкөн.
Чыгарылыштар
-
Март 13, 2026
Ташиев кызматтан кеткен бир айда эмне өзгөрдү?
-
Март 13, 2026
Зулушев мандатын тапшырды, Ташиев сурак берди
-
Март 13, 2026
"Бактылуу аялдар көбөйөт деп ишенбесем жата бермекмин"
-
Март 10, 2026
Жогорку сот журналисттин ишин кайра кароого жиберди
-
Март 09, 2026
Temirov Live, Kloop.kg, "Айт айт десе" боюнча сот өкүмү
-
Март 09, 2026
Иранда жогорку лидердин орду атадан балага өттү
Шерине