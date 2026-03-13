Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
13-Март, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:39

Укук коргоочу менен активист сурактан чыкты

"Бир дүйнө - Кыргызстан" коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен эколог-активист Бермет Бөрүбаева Бишкек шаардык милициясынан сурактан чыгышты. Исмаилова Фейсбукта жазган постторуна байланыштуу суракка чакырылганын "Азаттыкка" айтып берди. Укук коргоочу жана активист Биринчи май райондук администрациясында “Жарандардын тынч жыйын өткөрүүсүнө боштондук” аталышындагы акция өткөрүүнү көздөшкөн.

