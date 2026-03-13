Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Март, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:37

Эркиндик

"Бактылуу аялдар көбөйөт деп ишенбесем жата бермекмин"

"Бактылуу аялдар көбөйөт деп ишенбесем жата бермекмин"
Embed
"Бактылуу аялдар көбөйөт деп ишенбесем жата бермекмин"

No media source currently available

0:00 0:18:54 0:00

Бүбүсара Рыскулова – Кыргызстанда аялдардын укуктарын коргоо кыймылынын башында турган, 30 жылга жакын убакыттан бери “Сезим” аялдардын кризистик борборун жетектеп келаткан инсан. Белгилүү укук коргоочу Бириккен Улуттар Уюмунун “Коомго кызмат кылууга арналган өмүр үчүн” сыйлыгын алды. Дүйнөлүк сыйлык 12-март күнү Нью-Йорк шаарында Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде тапшырылды. Сыйлыкты тапшыруу аземине кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү да катышты. "Азаттык" укук коргоочу менен байланышып, ат жалында маектешти.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG