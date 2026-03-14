ЧУКУЛ КАБАР!
14-Март, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 15:09
Абактагы Ирина Карамушкина ырайым сурап президентке кайрылды

Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер. 2025-жылдын 9-январы.
Чүйдүн Степное айылындагы аялдар абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мурдагы депутат Ирина Карамушкина президент Садыр Жапаровго ырайым берүүсүн өтүнүп кайрылды.

Анын адвокаты Аскар Алымкулов "Азаттыкка" 14-мартта кабарлагандай, өтүнүч кат президентке абактын администрациясы аркылуу жиберилди.

Ирина Карамушкина кайрылуусунда өзүнө тагылган айыпты мойнуна албасын, күнөөсү жоктугун билдирген:

"Ал президентке кайрылуусунда соттор жабырлануучулардын анын кылмышка тиешеси жоктугун айткан көрсөтмөлөрүнө, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө маани беришпегенин белгиледи", - деди Алымкулов.

Карамушкина №2 аялдар абагына жазасын өтөөгө 2025-жылы ноябрь айында которулган.

Ал Кой-Таш окуясы жана шайлоодогу добуш сатып алуулар тууралуу айыптоонун негизинде соттолуп, жалпы сегиз жылга кесилген.

Кыргызстан Социал-демократиялык партиясынын (КСДП) тизмеси менен Жогорку Кеңештин бир нече чакырылыштарында депутат болгон.(ZKo)

