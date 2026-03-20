Бодо малды шарп, күйдүргү жана бруцеллезго каршы эмдөө башталды

Кыргызстанда мал ылаңдарына каршы жазгы алдын алуу иш-чаралары башталды. Бул тууралуу Ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматы билдирди.
Быйыл малды эмдөө үчүн мамлекеттик бюджеттен 135 млн сом бөлүнгөн.
Учурда 3–6 айлык ургаачы торпокторго бруцеллезге каршы вакцина сайылып, бодо малдан кан алынууда. Ит-мышыктар кутурмага каршы эмделип, эхинококкозго каршы дегельминтизациялоо иштери башталды.
Эмдөө иш-чараларынын алкагында кой-эчкилерге оспа жана бруцеллезге, бодо малга шарп, күйдүргү жана карасан ылаңдарына вакцина сайылат.
Кыргызстанда соңку айларда бодо мал ылаңдап, эл арасында шарп күчөгөнү айтылууда. Бул маселе бир канча жолу парламентте да көтөрүлдү.
Бирок Ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматы өлкөдө шарп катталбаганын, эпизоотиялык абал туруктуу экенин билдирип келет. (ST)
