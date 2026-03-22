Украина: Орусиянын соккусунан үч жай тургун мерт кетти

22-мартка караган түндө Орусиянын Украинага соккусунан кеминде үч жай тургун мерт кетти, ферма өрттөндү.
Украин бийлигинин маалыматына караганда, акыркы суткаларда Орусия Украинанын бир нече облусун аткылады. Донецкидеги Майдан аймагында бир адам мерт кетип, алтоо жаракат алды.
Херсон облусунда да бир адам набыт болуп, үч киши жаракат алды. Орусиялык аскерлер эл жашаган аймактардагы жарандык инфратүзүмдөрдү бутага алышты. Натыйжада дрондор үч көп кабаттуу үйдү, төрт жер үйдү жана бир административдик имаратты талкалашты.
Сумыда беш адам жаракат алганы кабарланды. Учкучсуз учактардын соккусуна 40тан ашуун айыл-кыштак кабылганын жергиликтүү аскердик администрациялар маалымдашты. Аткылоонун жыйынтыгында жарандык объектилер, үйлөр жабыркады.
"Укрзалізниця" басылмасы Одессада дрон чабуулунан улам поезддин жүргүнчүлөрүн эвакуациялоо учурунда узатуучу мерт кеткенин маалымдады. Ал каршы тилкеде эвакуациялык станцияга келе жаткан поезддин алдында калган.
"Мындан тышкары жүргүнчүлөрдүн бири орто оор жаракат алды. Кырсыкты тыкыр иликтөө уланып жатат, биздин адистер ошол жакта. Жабырлануучунун абалы көзөмөлдө, ага жана кесиптеш-кызматкерибиздин жакындарына колдоо көрсөтүлүүдө ", – деп билдирди темир жол мекемеси.
Өлкөнүн чукул кызматтары маалымдагандай, Чернигов облусун аткылоодон мал фермасында өрт чыккан.
21-мартта орусиялык аскерлер Нежин районундагы энергетикалык объектилерди аткылоосунан Чернигов облусунун жарымы жарыксыз калган.
Орусиялык аскерлер учкучсуз учактар, баллистикалык ракеталар, дрондор менен Украинанын бардык аймактарындагы шаарларды, жарандык мекемелерди бутага алып келет.
Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул соккуларды аскердик кылмыш катары сыпаттап, булар атайын жасалганын белгилеп келишет.
Алар соккулар социалдык мекемелерди аткылоо элди электр энергиясы, жылуулук, суу, байланыш, медициналык жардам жана башка маанилүү жашоо шарттарынан ажыратууну көздөй турганын жана геноциддин белгиси экенин баса белгилешет.
Орусиянын бийлиги болсо армиясы согуш учурунда жарандык инфратүзүмдү атайылап бутага алып жатканын танып, аскердик жайларга кол салып жатканын билдирип келет.
Шерине