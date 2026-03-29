Орусия Украинага 400 дрон менен сокку урду

Орусиянын армиясы 29-мартка караган түнү Украинанын аймагына жапырт сокку урду. Бул тууралуу Украинанан Аба күчтөрү кабарлап, өлкө боюнча 400 «Кинжал» баллистикалык ракетасы менен чабуул болгонун билдирди.
Жергиликтүү полиция Харьков облусундагы аткылоодон жети киши жабыркаганын маалымдады. Жарандык машинага дрон түшкөн учурда үч киши жараат алды. Дагы үчөө турак жайдагы соккуда жабыркаган. Алардын бири 90 жаштагы аял.
Одессада дрондор энергетикалык объектилерге сокку уруп, бир нече калктуу конуштарда көйгөй жаралганын өзгөчө кырдаалдар кызматы билдирди.
Донбасс.Реалий басылмасынын журналисти билдиргендей, орус армиясы Донецк облусундагы “Украина” отелине сокку уруп, өрт тутанган. Бир киши жараат алганы кабарланууда.
Чернигов, Сумы облустарында дрон чабуулунан кийин жыгач иштеткен ишкананын кампасында, башка дагы имараттарда ири өрт тутанды.
Орусиянын 28-марттагы аткылоосунан кийин Николаев облусунда жараат алгандардын саны өсүп, 10го жетти.
Орусия соңку чабуул тууралуу комментарий бере элек.
Согуш шартында тараптардын маалыматын көз карандысыз булактардан тактоого мүмкүн эмес.
