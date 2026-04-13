Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Апрель, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 23:20
Саясат

Мурдагы чекист Даниэл Рысалиев кармалганы кабарланды

Мурдагы чекист Даниэл Рысалиев кармалганы кабарланды
Embed
Мурдагы чекист Даниэл Рысалиев кармалганы кабарланды

No media source currently available

0:00 0:03:29 0:00

УКМКнын мурдагы төрага орун басары Даниэл Рысалиев кармалганы кабарланды. Ал ИИМдин Тергөө башкармалыгына суракка чакырылып, камакка алынган. УКМКнын дагы эки кызматкери кармалганы белгилүү болду. Рысалиев февралда мурдагы төрага Камчыбек Ташиевдин отставкасынан кийин жумуштан кеткен эле. Кыргызстанда акыркы айларда УКМКнын Бишкек башкармалыгынын мурдагы башчысы Элдар Жакыпбеков менен байланышы бар делген бир нече киши камакка алынды. Арасында атайын кызматтын дагы өкүлдөрү бар.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG