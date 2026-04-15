ИИМ Айдарбеков боюнча маалымат берди, экс-министр айыбы жок экенин айтты

Кыргызстанда мурдагы тышкы иштер министри, Жогорку Кеңештин VII чакырылышынын депутаты жана парламенттин азыркы VIII чакырылышына талапкер Чыңгыз Айдарбековдун айланасында окуялар өнүгүп, 14-апрелде ага кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу айыбы угузулганы расмий маалымдалды.
Бир күн мурда Айдарбеков Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) кайрылып, утуп чыккан округунан мыйзамга ылайык мандатын берүүнү талап кылган.
Ички иштер министрлиги (ИИМ) ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзгөнүн, кыянаттык фактылары аныкталганын мекеменин басма сөз кызматы 14-апрелде билдирди.
Маалыматта айтылгандай, Айдарбеков тышкы иштер министри болуп иштеп турган мезгилде айрым кызмат адамдары менен «алдын ала сүйлөшүп алып, бюджеттик каражаттарды пайдаланууга байланыштуу» бир катар мыйзам бузууларга жол берген:
«Тактап айтканда, каражаттарды мыйзамсыз чыгымдоо, айрым чыгымдардын көлөмүн жогорулатуу, материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын тийиштүү документтерсиз же жасалма документтерди колдонуу менен эсептен чыгаруу, ошондой эле аларды өзүнө ыйгарып алуу фактылары, аффилирленген түзүмдөр аркылуу ыйгарып алуу фактылары орун алган».
ИИМдин Тергөө кызматы бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 337-беренесинин 4-бөлүгүнүн («кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу») негизинде кылмыш ишин козгогону, Айдарбековго айыбы угузулуп, өлкөдөн чыкпоо түрүндөгү бөгөт чарасы тандалып алынганы айтылды.
«Учурда кылмыш ишинин бардык жагдайларын ар тараптуу, толук жана объективдүү аныктоого, ошондой эле кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө», - деп билдирди мекеме.
Ушул эле күнү Айдарбековдун үйүндө ИИМдин кызматкерлери эки сааттай тинтүү жүргүзүштү.
«Азаттык» ошол жерге барганда ал кабарчыбызга милиция кызматкерлери айрым кагаздарды алып кетишкенин, экспертизадан кийин кайра кайтарып берерин айтышканын билдирди:
«Болгон суроолорго жооп бердим. Кызматкерлер мыйзам чегинде, сый-урмат менен мамиле кылышты, эч кандай нааразылык жок. Суроолор болсо мен эч качан качпайм, жалпыга маалымдоо каражаттарына да, укук тартибин коргоо органдарына да жооп бергенге даярмын, качпайм. Келишти, баарын ачык көрсөттүм».
Айдарбеков тышкы иштер министри болуп турган кези боюнча гана суроолор жаралып жатканын, башка маселе жок экенин кошумчалады:
«Көп айта албайм, баары мыйзамдуу жана адилет болот деп терең ишенем. Министр болуп тургандагым боюнча кээ бир маселелер пайда болду. Андан башка, мисалы, элчилик боюнча тастыкталган жок. Шек саноолор тергөөдө тастыкталбайт деп ойлойм. Өмүр бою мен элиме жана мамлекетиме кызмат кылып келе жатам. Таза иштедим. Паракорлукка же аткезчиликке барган эмесмин. Муну мен 100% айта алам».
Быйыл 23-мартта Ютубдагы ээси ким экени белгисиз канал “Чыңгыз Айдарбековдун чуулгандуу кылмыштары. Эл чындыкты билиши керек!” деген тема менен 5 мүнөттөн ашык видео жарыялаган. Анда “Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчилигинде иштеп жүргөндө түркмөн жарандарына Кыргызстандын визасын сатып, аткезчилик менен алектенгени”, ушундан улам түркмөн бийлиги аны “персона нон грата” деп жарыялаганы айтылган.
Айдарбеков бул маалыматты төгүндөп, “персона нон грата” деп жарыяланган адам ал өлкөгө кире албай каларын, соңку 10 жылда Түркмөнстанга бир нече жолу барганын билдирген. Ал эми Бишкектеги мүлк чыры боюнча Жогорку соттун чечими бар экенин, каражат төлөнгөнү тууралуу бардык дүмүрчөктөрү колунда турганын кошумчалаган.
31-мартта Айдарбеков ИИМде сурак бергенин жергиликтүү медиа жазып, анын сурактан чыгып келаткан кыска видеосу жарыяланган. Экс-депутат кайсы иш боюнча жана кандай макамда суралганы айтылган эмес.
13-апрелде Жогорку Кеңештин депутаттыгына Бишкектеги №21 шайлоо округунан талапкер Чыңгыз Айдарбеков мандат берүүнү талап кылып БШКга арыз тапшырган. Ал Куванычбек Конгантиев мандатынан ажыратылгандан бери бир ай өткөнүн, бирок Боршайком мандат боюнча бир да жолу расмий жооп бербегенин белгилеген.
№21 округдан шайланган Куванычбек Конгантиевдин мандаты 10-мартта өз арызынын негизинде алынып, кийин өзү Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) тергөө абагына камалган.
Добуштардын саны боюнча тизмеде андан кийинки орунда турган Чыңгыз Айдарбековго мандат бериле элек. БШК талапкердин соттуулугу бар-жогуна байланыштуу ИИМден маалымкат күтүп жатканын кабарлаган.
“Мандат бошоп, депутат болуп келаткан талапкерлер боюнча да кайра Ички иштер министрлигинен маалымат сурайбыз. Анткени ошол аралыкта кандайдыр бир иш болуп кеткен болуп чыкпасын деп. Кээ бир талапкерлерге кылмыш иши козголуп, бирок соттун чечими чыга элек болсо аны каттай беребиз. Ошол процедура менен ИИМге өтүнмө жибергенбиз. Жооп келе элек экен, мен да сурап жатам", - деген БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев.
49 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков соңку алты-жети жылдан бери саясатка аралашып жүрөт. 1998–2008-жылдары Тышкы иштер министрлигинде атташе, катчы, бөлүм башчы болуп иштеген. Кыргызстандын Өзбекстандагы жана Түркмөнстандагы элчиликтеринде убактылуу ишенимдүү өкүл, кеңешчи болуп эмгектенген.
2016-жылы Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болгон. 2018-жылы тышкы иштер министри болуп дайындалса, 2021-жылдагы шайлоодо “Альянс” партиясынын тизмеси менен депутаттыкка шайланган. Ал чакырылышта Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагалыгына шайланып, бирок кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоору тууралуу бийликтин чечимине каршы чыккан.
Мындан соң комитет төрагалыгынан кетип, “толук жана ыйгарым укуктуу элчи” деген дипломатиялык наамынан да ажыратылган.
Шерине