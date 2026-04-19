Таганрогдо дрон чыгарган "Атлант Аэро" заводуна сокку урулду

19-апрелге караган түндө Украинанын армиясы Орусиянын Ростов облусуна ракета менен чабуул койгонун аймактын башчысы Юрий Слюсарь билдиржи. Таганрогдо үч адам жаракат алган.
"Таганрогго ракета чабуулунан коммерциялык инфратүзүм жабыркады. Кампалар жакта өрт чыкты", - деп жазды Слюсарь Телеграм каналында.
ASTRA басылмасы кеп учкучсуз учактарды даярдап чыгаруучу "Атлант Аэро" заводу тууралуу болуп жатканын тактады. Заводго сокку урулганын украиналык Supernova+ мониторинг телеканалы да билдирди.
Украин Куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы "Атлант Аэрого" сокку урулганын тастыктады. Билдирүүдө "завол "Чагылган" тибиндеги сокку уруучу жана чалгындоочу дрондорду жана башка учкучсуз учактарды иштеп чыгары айтылган. Аталган завод буга чейин, быйыл январда жана мартта да бутага алынган болчу.
Түндө Краснодар крайындагы Ейск шаарына да сокку урулду, дрон сыныктары деңиз порту тарапка түшкөнүн аймактын ыкчам штабы кабарлады. Бийликтин маалымдашынча өрт жок, жабыркагандар катталбады, үч жер үйдүн терезе айнектери күүлүп түшкөн. ASTRA басылмасы сүрөттөрдө өрт көрүнүп турганын жазды. Басылма Ейск деңиз портуна жылына 3-4,5 млн тонна жүк - дан, көмүр, мунай заттары, ошондой эле металл жана куюучу жүктөр келерин маалымдады.
Азов деңизинин тайыздыгына байланыштуу порт чектелген массадагы кемелерди гана кабыл алат. Порт Азов-Кара деңиз бассейниндеги логистикада да маанилүү роль ойнойт.
Орусиянын Коргоо министрлиги 19-апрелге караган түндө украиналык 13 дрон жок кылынганын билдирди. Маалыматка ылайык, аларды Белгород, Курск жана Ростов облустарында, Краснодар крайында, аннексияланган Крымда жана Азов деңизинин үстүнөн атып түшүрүшкөн.
Шерине