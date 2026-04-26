Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Апрель, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 16:27
Жаңылыктар

Баткенде жубайлардын өлүмүнүн чоо-жайы иликтенүүдө

Баткен. Иллюстрациялык сүрөт.

Баткен районундагы Чоң-Кара айылында жубайлардын өлүмүнүн чоо-жайы иликтенип жатканын жергиликтүү милициядан "Азаттыкка" тастыкташты.

Маалыматка ылайык 25-апрелдин кечинде милицияга жубайлар бычактан алган жаракатынан каза болгону тууралуу маалымат түшкөн.

Окуянын чоо-жайын аныктоо максатында тиешелүү экспертиза дайындалганы кабарланды. Баштапкы маалыматтарга караганда, аялы 45 жашта, күйөөсү 46 жашта болгон. Алардын артында беш баласы калганы айтылууда.

Облустук милиция расмий маалымат бере элек. (JsA/ZKo)

Шерине

XS
SM
MD
LG