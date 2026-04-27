1-апрелден тартып социалдык кызматкерлердин да айлыгы көбөйдү

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 1-апрелден тартып социалдык кызматкерлердин эмгек акысы да жогорулатылды.
Маалыматка ылайык, министрликке караштуу түзүмдөрдүн: республикалык медициналык-социалдык экспертиза борборунун, майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоочу борборлордун, бардык социалдык стационардык мекемелердин, республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин, аймактык бөлүмдөрдүн социалдык кызматкерлеринин - жалпы 3400дөн ашуун кызматкердин айлыгы көбөйдү.
Маяналардын жогорулашы менен кошо административдик-башкаруучу, негизги жана жардамчы персоналга ай сайын 15 миң сом, ал эми техникалык жана тейлөөчү кенже персоналга 5 миң сом өлчөмүндө "президенттик компенсация" кошумча төлөнөт.
Маалыматта министрликтин башка аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысы 1-сентябрдан тартып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүлгөн кезде жогорулай турганы кошумчаланган.
Марттын соңунда президент Садыр Жапаров айрым бюджеттик кызматкерлердин айлыгын 1-апрелден жана 1-сентябрдан тартып эки этап менен жогорулатуу жарлыгына кол койгон.
Улуттук статистика комитетинин эсебинде, 2025-жылы Кыргызстанда орточо айлык 42 019 сом болду.
Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта ар кандай талаш-тартыш бар. Айрымдар орточо эмгек маяна 40 миң сомго жетпей турганын айтышат. (ZКo)
Шерине