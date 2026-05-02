Экс-депутат Сатыбалдиев коомдук жайда тамеки чеккени үчүн айыпка жыгылды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Элмурза Сатыбалдиев 1-майда Өзгөн шаарындагы борбордук стадиондо майрамга карата уюштурулган иш-чарада тамеки чеккени үчүн 3000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди.
Элмурза Сатыбалдиев 2007-2009-жылдары башкы прокурор болгон. 2021-жылы Жогорку Кеңештин VII чакырылышына өткөн шайлоодо №12 Өзгөн шайлоо округунан катышып, депутат болуп шайланган.
Ушул жылдын март айында Бишкектеги Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрынын имаратынын алдында тамеки чеккени үчүн ички иштер министри Улан Ниязбеков да айыпка жыгылган.
Коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам 2021-жылы иштей баштаган. Ага ылайык, тыюу салынган жерлерде чылым чеккендерге 3000 сом айып пул салынат. (BTo)
