Лейпцигде машина жөө бараткан кишилерди атайылап сүзгөндө экөө каза тапты

Германиянын Лейпциг шаарынын борборунда 4-майдын кечинде машина жөө бараткан кишилерди атайылап тебелетип кеткенде эки киши набыт болду, бери дегенде 22си жараланды. Полиция экөөнүн абалы оор деп бааланганын маалымдады.
Калаанын башчысы Буркхард Юнгдун айтымында, шектүү кармалды, бирок кол салуунун себептери анык боло элек.
Маалыматка караганда, шектүү 33 жаштагы немис жараны. Бийлик анын психикалык саламаттыгында мандем болушу ыктымал деп болжолдойт.
Күбөлөр Volkswagen жолтандабасы катуу ылдамдыкта жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүнөн айдаганын айтып беришти. Полиция ал окуя болгон жерден из жашырып кеткенин, кийин колго түшүрүлгөнүн тастыктаган.
Германияда акыркы жылдарда бул өңдүү бир нече окуя катталган. Айрымдары диний же саясий себептерден болсо, башкаларын психикалык ооруларга дуушар болгон адамдар ишке ашырган.
Былтыр февралда Мүнхенде бир аял менен кызы каза тапкан, 30 киши жарадар болгон. 2024-жылдын декабрында Магдебург шаарында Кристмас жарманкесинде машина бир топ кишини тебелегенде алтоо набыт болуп, жуздөгөнү жабыркаган.
Шерине