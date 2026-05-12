Аба ырайы: айрым аймактарда жаан жаайт

13-майда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт.
Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4…9, күндүз 21…26;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4…9, күндүз 20…25;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9…14, күңдүз 23…28;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2…7, күндүз 15…20;
Нарын облусунда түнкүсүн 1…6, күндүз 15…20.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6…8°, күндүз 24…26° жылуу болот.
Шерине