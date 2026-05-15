Улуттук илимдер академиясында жетекчи алмашты

Улуттук илимдер академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов кызматтан алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын администрациясы 15-майда билдирди.
Улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти Бекмамат Женбаев жаңы жетекчи болуп дайындалды.
Канатбек Абдрахматов академияны 2022-жылдын ноябрынан бери башкарып турду.65 жаштагы Бекмамат Женбаев биология илимдеринин доктору. Ал буга чейин мекеменин Биология-топурак таануу институтунун директору болуп иштеген.
Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме 1950-жылдары негизделген. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин улуттук деген макам берилген.
