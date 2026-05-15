ЧУКУЛ КАБАР!
15-Май, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 15:56
16-майдын аба ырайы: Баткенде, Ошто жаан жаайт

16-майда түнкүсүн өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күңдүз 23…28

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6…11, күндүз 23…28

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13…18, күндүз 28…33

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 4…9, күңдүз 19…24

Нарын облусунда түнкүсүн 2…7, күңдүз 21…26

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8…10°, күндүз 26…28° болот.


