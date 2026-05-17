Тажикстандын Маданият күндөрү алкагындагы иш-чаралар Бишкекте жана Чолпон-Атада өтөт

Кыргызстанда Тажикстандын Маданият күндөрү башталууда. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, 17–майдан 22-майга чейин өтө турган иш-чарага Тажикстандын 94 адамдан турган расмий жана чыгармачыл делегациясы катышат.
Эки элдин маданий байланыштарын чыңдоого жана достук мамилелерди тереңдетүүгө багытталган Маданият күндөрүнүн алкагында концерттик программалар, сүрөт көргөзмөлөрү, илимий-адабий жолугушуулар жана көркөм тасмалардын көрсөтүлүшү уюштурулат.
Иш-чаралар Бишкекте жана Чолпон-Атада уюштурулат.
Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканада «Турсунзода жана Айтматов: тынчтыктын жана достуктун даңазалоочулары» аттуу илимий-адабий жолугушуу, Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музайинде сүрөт көргөзмөсү ачылат, "Ала-Тоо" кинотеатрында «Өмүр керемет», «Рустам тууралуу баян», «Чындык издеп» тасмалары көрсөтүлөт.
Маданият күндөрүнүн расмий ачылышы 19-майда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда, ал эми жабылышы 21-майда Чолпон-Ата шаарындагы "Рух ордо" маданий борборунда өтөт.
"Бул маданий иш-чаралар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы маданий диалогду кеңейтүүгө, чыгармачыл кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана эки элдин достугун бекемдөөгө өбөлгө түзөт" , - деп белгиледи министрлик.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда мамлекеттик чек ара маселеси чечиле элек болгондуктан адам өмүрү кыйылганга чейин барган бир нече жаңжал катталган.
2025-жылы 13-мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. (RK)
