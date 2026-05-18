"Агентство": Орус телеканалдары Москвадагы дрон соккусуна бир мүнөт бөлгөн

"Агентство" сайтынын жазганына караганда, орусиялык маалымат каражаттары Москва жана Подмосковьеге урулган ири сокку тууралуу учкай сөз кылды.
Басылма Биринчи канал, "Россия-1" жана НТВ өңдүү федералдык каналдар бир нече саат өткөндөн кийин гана темага бир мүнөттөй убакыт бөлгөнүн белгилейт.
Биринчи каналдын алып баруучусу мисалы 17-майга караган түнү болгон дрон соккусун негизги темалардын катарына камтыбаган. Башкалары да жаңылыктарды ал темадан баштаган эмес.
Биринчи канал андан тышкары Орусия ал чабуулга жооп кайтарганын түшкү жаңылыктарында билдирди.
Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин маалыматында, бир суткада баш калааны 120дан ашуун пилотсуз учак бутага алган. Москва жана Подмосковьеде үч киши каза тапты, ондон ашууну жараат алды. Бир нече турак жай, мунай ишканалары жана инфраструктура жабыркады.
Украин президенти Владимир Зеленский чабуулду Орусиянын соккуларына болгон адилет жооп деп сыпаттады. Ал Украинанын алыскы аралыкка ийгиликтүү соккулары "кырдаалды жана орусиялык согуш тууралуу жалпы дүйнөлүк түшүнүктү олуттуу өзгөртөрүн" айтты.
Орусиянын Коргоо министрлиги түн ичинде бардыгы болуп 556 укрианалык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ошол эле түнү орусиялык 300 дрон Украинага чабуул койгон.
6-майда Москванын борборунда, Кремлге алты чакырымдай жакын жерде орун алган турак жайга дрон тийген.
