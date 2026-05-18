Украина Беларустагы өзөктүк машыгууну айыптады

Украинанын Тышкы иштер министрлиги Беларустагы өзөктүк машыгууну айыптап, өлкөгө тактикалык курал-жаракты жайгаштыруу глобалдык коопсуздукка “мурда болуп көрбөгөндөй коркунуч жаратарын” белгиледи.
“НАТО менен чек ара аймагын, Беларусту өзүнүн атомдук плацдармына айлантуу менен Кремль өзөктүк куралды дүйнө жүзүндө жайылтууну легитимдештирет жана башка авторитардык өлкөлөргө кооптуу прецедент түзүүдө”, - деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө.
Киев Батыш өнөктөштөрүн Москва менен Минскиге каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды.
18-майда Беларстун Коргоо министрлиги орусиялык аскерлер менен бирге ядролук куралды колдонуу машыгуусу башталарын жарыялаган.
Маалыматка ылайык, анын жүрүшүндө ядролук жабдууларды туруктуу жайгашкан базадан башка жерге көчүрүү, өзөктүк дүрмөт ташуу жана колдонууга даярдоо өңдүү тапшырмалар аткарылат.
Расмий Минск белгилегендей, машыгуу cоюздук мамлекеттин алкагында алдын ала пландалган.
2023-жылдан бери Орусия Беларуска тактикалык ядролук курал жайгаштырган. Айрым маалыматтарга караганда, ал жакта ондогон атомдук дүрмөт бар. Андан тышкары Беларуска өзөктүк дүрмөт ташууга кудуреттүү орусиялык «Орешник» ракета комплекстери жөнөтүлгөн.
