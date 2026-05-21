21-Май, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:08
Президенттин мурдагы жардамчысы Жаныбек Кубандыков кармалды

Жаныбек Кубандыков.
Жаныбек Кубандыков.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) президент Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси Жаныбек Кубандыков кармалганын билдирди.

Атайын кызматтын маалыматында ал жана дагы бир адам (А.К.Т.) чет өлкөлүк инвесторлорду алдап, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп шек саналууда.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Алдамчылык” беренеси менен кылмыш иши козголду. Ушул тапта кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо, ошондой эле ушуга окшош башка фактыларды табуу боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.

УКМК шектүүлөрдүн аты-жөнүн толук жарыялаган жок. Бирок мекеме тараткан инициалдардын бири Жаныбек Кубандыковдун аты-жөнүнө туура келет.

Ал буга чейин Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп иштеген жана Жогорку Кеңештин депутаты Медина Кайрылбекованын жолдошу. “Азаттык” Медина Кайрылбекова менен байланышканда күйөөсү кармалганы тууралуу маалыматты четке каккан. (BTo)

