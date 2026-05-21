Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Май, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 15:29
Жаңылыктар

Көк бөрү боюнча Жеңиш кубогу: "Намыс" менен "Ынтымак" финалга чыкты

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Көк бөрү боюнча 9-май – Жеңиш күнүнө арналган мелдеште жогорку лигада Нарындын “Намыс” жана Таластын “Ынтымак” командалары финалга чыкты.

Жогорку лигадагы командалар эки тайпага бөлүнүп, “Ынтымак” “Достук” жана “Бийиктик” командаларын утту. “Намыс” “Сары-Өзөн” менен “Шахтёрду” жеңип финалга чыкты.

Финал 23-майда болот. Оюндар Таластагы Райкан Алканов ат майданында өтүп жатат.

Адатта Жеңиш кубогу 9-майда өтөт. Бул жолу турнир 19-майда башталды. Мунун себеби расмий түшүндүрүлгөн жок. (BTo)

Дагы караңыз

Орусия студент кыздарын да согушка үгүттөй баштады

№18 кесиптик лицейде мугалим окуучуларды сабаган окуя иликтенүүдө

Reuters Орусиянын мунай жана газ кирешеси 40% өсүшү мүмкүн деп болжолдоодо

Украина баллистикалык ракета жана дрон чабуулуна кабылды

Акунбеков Ысык-Көл акыркы 10 жылда жарым метрге чейин тайыздаганын айтты

Маркум Чубак Жалиловго "Кыргызстандын эл баатыры" наамы берилди

Адвокат Айткулов Камчыбек Ташиев соттук отурумдарга келерин айтты

Шерине

XS
SM
MD
LG