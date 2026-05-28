Агартуу министри: “Биздин ишибизге тыштан бут тосуу аракети болууда”
Интернет айдыңында Агартуу министрлигинин ишин сындап, министрди кызматтан алуу талабын койгон петиция тууралуу маалыматтар пайда болду. Буга байланыштуу министр Догдургүл Кендирбаева “Азаттыкка” маек куруп, мындай аракеттерди тыштан "бут тосуу аракеттери" катары кабылдап жатканын билдирди. Ал тармактагы өзгөрүүлөр, 12 жылдык билим берүүгө өтүү жараянынын жүрүшү, заманбап китептерди даярдоо аракеттери, электрондук билим берүү ресурстары жана билим берүү процессине санарип чечимдерди киргизүү, мугалимдерди даярдоо, окуучуларга заманбап билим берүү жолдору туурасында айтып берди.
