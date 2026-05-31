Киев Орусияга жаңы санкцияларды киргизди

Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларынын 20-пакетинин алкагында Киев да Москвага жаңы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу ишембиде украин президентинин кеңсесинин маалымат кызматы кабарлады.
Мекеме президент Владимир Зеленский Украинанын Улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин чечимдерин санкцияларга шайкеш келтирүү боюнча эки жарлыкка кол койгонун белгиледи. Жаңы санкциялар буга чейин украиналык чектөөлөрдө турган орусиялык 120 жаранды жана уюмдарды камтыйт.
Жаңы чектөөлөр орусиялык 16 жаранга, Орусия, Беларус, БАЭ, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандын компанияларына жана Украинанын убактылуу баскынчылыкта калган аймактарындагы жалпы 31 ишканага тийиштүү.
Жарандардын арасынан "кара тизмеге" Орусиянын стратегиялык ишканаларынын, бюджеттик мекемелеринин, орус армиясынын жетекчилери жана Орусия басып алган аймактарда иштеп жаткан кызматкерлер кирерин "Азаттыктын" украин кызматы кабарлады.
Алардын ичинде прокурор Людмила Баландина, судья Дмитрий Гордеев жана "Россия-1" телканалынын "Вести" программасын алып барган Мария Ситтель бар. Киев аларды саясий чечимдерге катышы бар жана жалган маалымат таратууга айыптоодо.
Ишканалардын ичинен санкциялар Орусиянын коргонуу өнөр жай компанияларына, электрондук согуш системаларын, программалык камсыздоо жана дрон компоненттерин өндүрүүчүлөргө, ошондой эле мунай, газ жана алтын казуучу компанияларга киргизилди. Тактап айтканда, чектөөлөр Орусиянын аэрокосмостук жана дрон компоненттерин өндүрүүчүсү "Атлант Аэро" жана дрондор жана ракеталар үчүн байланыш системаларын жана компоненттерин чыгаруучу орусиялык "Ирз-Связь" компаниясына тиешелүү.
Мындан тышкары санкциялар украин тараптын арызы менен Бириккен Араб Эмирликтериндеги Орусиянын лабораториялары үчүн станокторду, жабдууларды, химиялык заттарды жана коммерциялык учактар үчүн тетиктерди саткан компанияларга, ошондой эле беларус мунайын экспорттоочуларга да киргизилди.
Санкцияларга Судандын 7, Ирандын 17 жараны жана баллистикалык ракеталар менен дрондорду өндүрүү программасы менен иштеген ирандык 11 ишкана да илинди.
Узап бараткан аптада Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 21-пакетин даярдоого киришкенин билдирген. РБК жазгандай, анын мазмуну азырынча ачыкталбайт. Басылма согуштун экономикалык кесепеттери орусиялыктардын жашоосуна ачык тийе баштаганы Брюсселде белгиленгенин Урсула фон дер Ляйендин сөзүнө шилтеме кылып жазды.
