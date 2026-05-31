31-Май, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 23:46
Балдарды коргоо күнүндө Бишкекте айрым көчөлөрдө автоунаа кыймылы чектелет

Балдарды коргоо майрамы. Бишкек. 1-июнь, 2017-жыл.
1-июнь - Балдарды коргоо күнүндө Бишкек шаарындагы айрым борбордук көчөлөрдө кыймыл чектелип, автоунаалардын жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынат.

Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, Ала-Тоо аянтындагы майрамдык оюн-зоок иш-чараларына байланыштуу, саат 16:00төн тартып 22:00го чейин аянттын айланасындагы жолдордо унаа кыймылы токтотулат. Чүй проспектисинен Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Панфилов, Орозбеков көчөлөрү Чүйдөн Фрунзе көчөсүнө чейин автоунаалар үчүн жабык болот.

1-июнь - Балдарды коргоо күнү Кыргызстандын бардык аймактарында балдардын катышуусунда шаан-шөкөт менен белгиленет. Бул күнү айрым парктар, аттракциондор, эс алуучу жайлар ачылып, сезондук ишин башташат. (ZKo)


