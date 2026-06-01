Зеленский кышка чейин Орусия менен сүйлөшүү үчүн жол табуу керектигин айтты

Кышка чейин Орусия менен сүйлөшүүнүн жолун табуу зарыл. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык CBS News телеканалына берген маегинде билдирди.
Анын айтымында, Украина үчүн согуш талаасында түзүлгөн ыңгайлуу жагдайды пайдалануу керек. Зеленскийдин пикиринде, орус армиясы 2025-жылдын декабрынан тартып фронттогу демилгени жогото баштаган.
«Бир айдын ичинде алар ошол эле мезгилде жоготкон аймактарынан көбүрөөк жерди басып ала албай жатат. Ошондуктан азыр биздин колубузда кышка чейин убакыт бар. Менин оюмча, кыш келгенге чейин сүйлөшүү үстөлүнө отуруп, диалогду баштоонун дипломатиялык жолун табышыбыз керек. Бирок бул Путинге көрсөтүлө турган басымдан, анын коомунун ичиндеги басымдан көз каранды. Менимче, бул басым күчөп жатат. Санкцияларды жеңилдетпестен, тескерисинче дагы күчөтүү керек», - деди украин президенти.
Эске салсак, буга чейин баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Согушту иликтөө институту апрель айында Орусиянын армиясы жаңы басып алган аймактардан көбүрөөк жерди жоготконун билдирген. Мындай көрүнүш 2024-жылдагы Курск операциясы башталгандан бери биринчи жолу катталды. Талдоочулардын баамында, Украинанын негизги артыкчылыгы дрондор аркылуу жасалган чабуулдарда болуп жатат.
