Рютте Украинага колдоо көрсөтүү уланарын билдирди

НАТОнун баш катчысы Марк Рютте 3-июнда биринчи жолу Киевде өткөн Украина-НАТО кеңешинин отурум жыйынтыгына арналган маалымат жыйынында Орусия Украинадагы баскынчылыгын токтотуу боюнча эч кандай ишара көрсөтпөй жатканын билдирди.
"Буга Киевге жана Украинанын башка шаарларына жасалып жаткан катаал чабуулдар күбө. Жай тургундардан мерт кеткендер көбөйүүдө, жаракат алгандар көп, көптөгөн зыян келтирилди", - деди Рютте.
Украин президенти Владимир Зеленский Марк Рютте менен сүйлөшүүдө жолугушуунун Украинада өткөнү маанилүү экенин айтты. Анын сөзүнө караганда, отурумдун форматы "өнөктөштөрдүн көңүлүн коопсуздуктун олуттуу маселелерине бурууга көмөктөшөт".
Зеленский Киев украин дрондору табылган өлкөлөрдүн аба мейкиндигин коргоого жардам сунуштай турганын кошумчалады.
"Биз дрондорду жок кылуучу жабдуулар менен да, өзүбүздүн билген ыкмалар менен да жардам беребиз", - деди Зеленский.
Рютте сапарынын аягында Украина тынчтыкка умтулуп жатканын Киевдеги жыйынга НАТОнун союздаштары болгон 32 өлкөнүн өкүлдөрү келгени ачыктаганын белгиледи.
"Түндүкатлантикалык альянстын биздин өнөктөштүгүбүзгө, Украинаны колдоонун белгиси", - деди ал.
НАТОнун баш катчысы жолугушууда фронттогу абал, Украинанын алдында турган чакырыктар тууралуу сөз болгонун маалымдады. Рютте өнөктөштөр Украинага PURL программасынын алкагында украин армиясына АКШдан курал сатып алуу үчүн дээрлик 60 млрд евро бөлүп беришкенин эске салды.
"Мындай колдоо уланат", - деп белгиледи Марк Рютте.
Шерине