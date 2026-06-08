Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 10:40
Жаңылыктар

Ысык-Көлдө сел агызып кеткен өспүрүмдүн сөөгү табылды

Сел алып кеткен Форд Мондео автоунаасы чыгарылгандан кийин. ӨКМ тараткан видеодон алынган скриншот.
Сел алып кеткен Форд Мондео автоунаасы чыгарылгандан кийин. ӨКМ тараткан видеодон алынган скриншот.

Ысык-Көл облусунун Булан-Сөгөттү айылында сел агызып кеткен 15 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү 8-июнга караган түнү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) кабарлады.

5-июнда саат 20:00 чамасында жааган жаандын кесепетинен тоонун боору урап түшүп, сел суусуна кошулган ылай Балыкчы — Ананьево — Каракол автоунаа жолунун 92-чакырымын жана “Мерседес Спринтер”, “Форд Мондео” машинелерин, андагы эки адамды басып калган.

Издөө иштеринин натыйжасында 5-июнда саат 23:35те (У.Т. аттуу 2008-жылы туулган) 18 жаштагы эркектин сөөгү табылган. Ушул күндөрү селден кесепеттерин жоюу иштери уланууда. (BTo)

Дагы караңыз

Кытай Тайвандын чыгыш жээгинде атайын операциясын баштады

Оштогу жолугушууда тартип бузганы айтылган жаран 30 саат коомдук ишке тартылат

Орусиянын Украинага чабуулдары кеминде төрт кишинин өмүрүн алды

Пакистандын ички иштер министри сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Тегеранга барды

АКШ Ирандын футбол федерациясынын президентине виза бербейт

Министр Кендирбаева кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча талкууларга жооп берди

ЖК төрагасы Маматалиев мурдагы спикерлер менен жолугушту

Шерине

XS
SM
MD
LG