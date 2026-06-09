Зардалыдагы турмуш: жол салынды, интернет жетти
Баткен шаарынан 100 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Зардалы айылынын тургундары көп жылдар бою жарыксыз, интернетсиз жана жол азабын тартып жашап келген. Кышында тышкы дүйнө менен байланышы үзүлүп, тургундар кооптуу тоо жолдорун жөө басып каттоого аргасыз болушкан. Бүгүн тоо койнундагы бул айылга жаңы жол салынып, интернет менен электр жарыгы жетти. Бул өзгөрүүлөр Зардалынын жашоосун канчалык жеңилдетти? “Данисте” цивилизация кеч жеткен Зардалынын азыркы турмушун баяндайт.
Шерине