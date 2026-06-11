Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 11:55
Жаңылыктар

Эмилбек Узакбаевдин камакта жаткан кызы ачкачылык жарыялады

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевдин камакта жаткан кызы Мээрим Узакбаева ачкачылык жарыяды. Бул тууралуу анын адвокаты Акынбек Ногоев билдирди.

“Эки айдан убактылуу кармоочу жайда жатат. Андан бери тергөө иштери - суракка чакыруу, күбөлөр менен беттештирүү болгон жок. Мээрим Узакбаева ачкачылык жарыялап, убактылуу кармоочу жайдын жетекчилигине арыз берди”, - деди ал.

Мээрим Узакбаевага мамлекеттик ишканалардын мыйзамсыз менчиктештирилүүсүнө байланыштуу кылмыш иши козголгону кабарланган.

Ага Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен кылмыш иши козголуп, 20-мартта кармалып, камакка алынган.

Шектүүгө Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндөгү 5 кабаттуу имаратты, Сыдыгалиев көчөсүндөгү “Кыргызайылкөмөк” акционердик ишканасын имараттары жана жерлери менен жалпы 9 гектар, ошондой эле Махатма Ганди көчөсүндөгү “Баят” базарын 9 гектар жери менен мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча айып тагылган.

Мээрим Узакбаева мурдагы айыл чарба министри, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевдин кызы. Эмилбек Узакбаев “75чилердин катына" байланышкан иштин алкагында 11-февралда кармалган. Ага “Кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу” беренеси менен айып тагылууда. (BTo/DSh)

Дагы караңыз

Бишкекте катуу шамалда дарак кулаганда 23 жаштагы кыз жабыркады

“75чилердин иши”: Узакбаевдин кан басымы көтөрүлүп “Тез жардам” чакыртылды

Балдардын майыптыгын аныктоо ишиндеги көйгөй парламентте көтөрүлдү

Ала-Арча паркына кирүү акысы кымбаттады

Франция сүрөтчү Петр Павленскийди качкын макамынан ажыратууну көздөп жатат

Өкмөт Майлуу-Суу лампа заводуна 1 млрд 159 млн сом бөлдү

Путин өлкөдөн чыгып кеткен орусиялыктардын мүлкүн камакка алууга уруксат берди

Шерине

XS
SM
MD
LG