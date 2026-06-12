“Асман” шаары: Дымактуу долбоор, экологдордун эскертүүсү
Ысык-Көлдүн жээгинде курулушу башталган “Асман” экологиялык шаары коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Кыргыз бийлиги бул долбоорду заманбап, туристтик жана инвестициялык борбор катары сыпаттап келет. Бирок жергиликтүү тургундар, экологдор жана суу ресурстары боюнча адистер бул курулуш көл аймагынын келечегине чоң коркунуч алып келиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Айрым тургундар менчик жерлери шаар куруу үчүн алынып жатканын билдиришсе, эксперттер Ысык-Көлдүн экосистемасы жана суу ресурстары буга туруштук бере албай калышы мүмкүн деген кооптонууларын билдирүүдө.
Шерине