Орус илимпозу Назаровдун Борбор Азия тууралуу эмгеги кыргыз тилине которулду

Орусиялык геолог жана табият таануучу Павел Назаровдун "Борбор Азиядан качуу" аттуу эмгеги кыргыз тилинде жарык көрдү.
Китепте илимпоз Борбор Азиядагы 1918-1921-жылдары күбө болгон окуяларын сүрөттөп жазган. XX кылымдын башындагы жарандык согуштун Түркстанга таасирин, жаңы келген бийлик кандай кемчиликтерди кетиргенин сүрөттөгөн.
Автор бул эмгегинде тарыхый учурлар менен кошо көчмөн кыргыздар менен отурукташкан элдердин айырмасына көңүл бурган.
"Улуу тоолор" басмаканасынан 3 миң нуска менен чыккан "Биз билбеген Борбор Азия - кен байлык уюгу" деген аталыштагы китепти чыгарууга саясатчы, маркум Өмүрбек Абдрахмановдун жакындары колдоо көрсөткөн.
Эмгекти кыргызчалаган жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин айтымында, китепти котортуу демилгесин алгачкы болуп саясатчы көтөргөн.
Китеп биринчи жолу 1932-жылы Лондондо англис тилинде Hunted through Central Asia деген аталышта жарык көргөн. СССР маалында бул эмгекти басып чыгарууга жана окууга тыюу салынган.
Назаров актардын кыймылы жана Түркстан аймагындагы кызыл армияга каршы орус, кыргыз, өзбек, казак ак сөөктөрү менен байланышта болгон. Бул адамдар кийин Назаровду Ташкенттин түрмөсүндө өлүм жазасын күтүп жатканда куткарган. Назаров Пишпекте да жашырынып жүрүп, кийин Кытай аркылуу Батышка чыгып кеткен.
Шерине