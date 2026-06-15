АКШ менен Иран согушту токтотууну макулдашканы маалым болду
Ал эми жекшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотууга багытталган жалпы макулдашууга жетишилгенин билдирди. Ага ылайык, Ормуз кысыгы ачылат жана ирандык порттордун блокадасы алынат. Маалыматты Вашингтон менен Тегеран ортосундагы тынчтык жараянына арачы түшкөн Пакистандын премьер-министри бышыктады. Өз кезегинде Иран бардык фронтто, анын ичинде Ливанда атышуу тоткотуларын, ал эми Ормуз келишимге кол коюлган 19-июндан кийин ачыларын кабарлады.
Шерине