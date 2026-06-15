Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 01:14
Саясат

“75чилердин иши”: Ташиев менен Сурабалдиеванын кайым айтышы

“75чилердин иши”: Ташиев менен Сурабалдиеванын кайым айтышы
Embed
“75чилердин иши”: Ташиев менен Сурабалдиеванын кайым айтышы

No media source currently available

0:00 0:09:40 0:00
Түз линк

Бишкектин Биринчи май райондук сотунда “75чилердин каты” деген ат менен белгилүү кылмыш иши боюнча сот отуруму ачык өтө баштады. Соңку беш жылда өлкөдөгү экинчи адам катары таанылган Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы кылмыш ишиндеги фигурант катары сотко катышууда. Буга чейин сот жабык өтүп, Ташиевдин келип-кеткени көп билинбей жатса, бул жолу анын автоунаасы сот имаратынын короосунун сыртына токтоду. Имаратка жөө басып кирген Ташиевге кабарчылар суроо бергенге мүмкүнчүлүк алды. Бирок ал суроолорду жоопсуз калтырды.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG