17-июндун аба ырайы: Айрым аймактарда жаан жаайт

17-июнда түнкүсүн Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16…21, күндүз 31…36
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13…18, күндүз 28…33
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 19…24, күндүз 31…36
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 22…27
Нарын облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 23…28
Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19…21°, күндүз 32…34° жылуу болот.
Чолпон-Ата шаарында абанын температурасы түнкүсүн 12…14°, күндүз 23…25° жылуу болот.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 16-июнда эртең менен 19,4 градус болду.
17-июнда түнкүсүн Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Шерине