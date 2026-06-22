Аба ырайы: Айрым аймактарда жаан жаайт

25-июнга чейин күндүн ысышына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
23-июнда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16…21, күндүз 32…37;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12…17, күңдүз 30…35;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15…20, күңдүз 31…36;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 10…15, күңдүз 23…28;
Нарын облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 22…27;
Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18…20°, күндүз 34…36° жылуу болот.
Чолпон-Атада мезгил-мезгили менен өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13…15°, күндүз 23…25° жылуу болот.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22-июнда эртең менен 20,1° түздү.
Шерине