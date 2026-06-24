ТИМ: Түркияда кармалган кыргызстандык жаранга консультация берилди

Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги (ТИМ) Түркияда кармалган Эрмек Сабыржановго консулдук-укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын маалымдады.
Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин консулу Сабыржанов кармалып турган “Синжан” түрмөсүнө барып, ага жолуккан. Анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында тиешелүү консультациялар берилди.
Мекеме Туркиядагы элчилик тарабынан кармалган жарандын жакын туугандары менен телефон аркылуу байланыш түзүлүшүнө көмөк көрсөтүлүүдө.
Кыргызстандык жарандын кармалышы боюнча маселе ТИМдин жана Түркиядагы элчиликтин көзөмөлүндө турганы кошумчаланды.
Түркиянын Анкара шаарында кармалган кыргыз жараны Эрмек Сабыржановдун укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүүнү өтүнүп, буга чейин Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Түркиянын Башкы Омбудсмени Мехмет Акаржага кат жолдогон.
Эрмек Сабыржанов диниятчы Фетхуллах Гүлендин “Хизмет” (Түркия “Фетхуллачы террордук уюм” деп жарыялаган) кыймылына байланышы бар деген шек менен кармалганы 4-июнда белгилүү болгон.
34 жаштагы Эрмек Сабыржанов Түркиянын Анкара шаарында 22-майда кармалып, суракка алынган, 23-майда камалган. Ал Бишкек – Анкара – Түндүк Кипр аба каттамы аркылуу жубайы жана үч баласы менен кетип баратканда Анкара шаарындагы “Эсенбога” эл аралык аэропортунан укук коргоо кызматкерлери кармаган. Жубайы Аделина Касымова “Азаттыкка” алар үй-бүлөсү менен Түндүк Кипрге эс алганы баратканын билдирген.
Баштапкы маалымат боюнча, Түркиянын укук коргоо органдары ага ФЕТО (“Фетхуллачы террордук уюм”) уюмуна байланыштуу айып тагып жатат. Эрмек Сабыржанов 2014-жылдары Түркиянын Измир шаарында билим алган.
2025-жылдын апрель айында кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулу да ФЕТО (“Фетхуллачы террордук уюм”) уюмуна байланышы бар деген негизде кармалып, былтыр декабрь айында Кыргызстанга кайтып келген. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин анын Кыргызстанга чыгып кетишине уруксат берилген.
2016-жылы 15-июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300дөн ашык адам набыт болгон. Режеп Тайып Эрдоган башында турган түрк бийлиги бул төңкөрүш аракети үчүн диний аалым Фетхулла Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын кыймылын ФЕТО (“Фетхуллачы террордук уюм”) деп жарыялаган.
Эрдогандын мурдагы санаалашы, өнөктөшү Фетхулла Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайылап уюштурган деп жооп кайтарган. Гүлен 2024-жылдын октябрь айында 83 жашында АКШда каза болгон. (ZKo)
Шерине