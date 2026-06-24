Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 18:14
Жаңылыктар

УКМК Ошто мыйзамсыз миграциянын туруктуу каналына бөгөт коюлганын билдирди

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) мыйзамсыз миграциянын эл аралык агымына бөгөт коюлганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 24-июнда билдиргендей, Ош облусунда чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда мыйзамсыз жүрүүсү үчүн туруктуу канал уюштурган кылмыштуу топтун ишмердүүлү бөгөттөлдү.

Маалыматка ылайык, көзөмөл-өткөрүү пункттары аркылуу эмес, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн чет өлкөлүк жарандардын транзитин уюштуруу схемасын УКМК ыкчам-иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканда аныктаган.

Натыйжада башка мамлекетте туруп кылмыштуу топту башкарган чет өлкөлүк жаран аныкталды. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияны уюштуруучулардын бири - Ош шаарындагы "Эл аралык аэропорт" авиациялык коопсуздук кызматынын кызматкери, кыргыз жараны Н.у.Б. кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

"Достук-автожол" чек ара бекети аркылуу өлкөдөн чыгууга аракет кылып жаткан учурда Д.М. аттуу чет өлкөлүк жаран кармалган. Ал Чүй облусунун аймагында чек арадан көзөмөл-өткөрүү пункттарынан тышкары мыйзамсыз өткөн.

УКМК буга чейин Кыргызстанга мыйзамсыз миграция агымын уюштурууга бөгөт коюу максатында жүргүзүлгөн «Нелегал-2026» операциясынын алкагында Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 431-беренесине ("Чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө болуунун белгиленген тартибин, эмгек ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу эрежелерин же транзиттик өтүү тартибин бузуу") ылайык, жалпы суммасы 7 млн 902 миң сомдук 922 протокол түзүлгөнүн кабарлаган.(ZKo)


Шерине

XS
SM
MD
LG