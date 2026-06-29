Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 10:33
Жаңылыктар

Кыргызстанда ушул жылы 283 сел кырсыгы катталды

Баткендеги сел. 20-июнь, 2026-жыл.
Баткендеги сел. 20-июнь, 2026-жыл.

Кыргызстанда ушул жылы 283 сел кырсыгы катталды. Бул тууралуу 29-июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) коргоо жана координациялоо башкармалыгынын жетекчиси Асан Сулайманов “Биринчи радионун” эфиринде айтты.

Анын сөзүнө караганда, анын ичинен эң көп Жалал-Абад облусунда – 89 сел жүргөн. Ош облусунда 83 сел кырсыгы болгон. Андан тышкары Баткен, Нарын жана Талас облустарында табигый кырсык көп катталган.

5-июнда сел суусуна кошулган баткак Балыкчы — Ананьево — Каракол автоунаа жолунун 92-чакырымында машинелерди басып калып, эки кишинин өмүрү кыйылган. (BTo)

Шерине

XS
SM
MD
LG