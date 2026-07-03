Көл-Үкөк жайлоосунан төрт турист, жети өспүрүм коопсуз аймакка чыгарылды

2-июлда Нарын облусунун Кочкор районундагы Көл-Үкөк жайлоосунан төрт чет элдик турист жана жергиликтүү жети өспүрүм коопсуз аймакка чыгарылып, Кочкор айылына жеткирилди.
Бул тууралуу Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Маалыматка ылайык, 1-2-июль күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Кочкор районунда 9 көпүрөнү суу алып кеткен.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда ушул жылы 283 сел кырсыгы катталды. 1-июлдун кечинде Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарындагы “Арча Макс” конок үйүнүн короосун суу каптап, “Лукоморье” эс алуу жайынын имаратына сел кирген. (BTo)
Шерине