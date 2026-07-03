"75чилердин иши": Сот өкүмүнүн укуктук жана саясий баасы
Кыргызстанда соңку жарым жылдан бери башкы саясий окуяга айланган “Жетимиш бешчилер каты” деп аталган иш боюнча сот чечими чыкты. Биринчи май райондук соту УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон сегиз адамды төрт жылга кесип, бирок пробация менен эркиндикте калтырды. Аларды сот “Бийликти күч менен басып алууга аракет” беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Соттун соңку чечими эмнени билдирет жана анын саясий мааниси кандай? Бул суроолорду “Азаттыктын” “Эксперттер талдайт” берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга адвокат Нурбек Токтакунов, саясий эксперт Алмазбек Акматалиев, активист Айбек Теңизбай жана парламенттин экс-депутаты Исхак Масалиев катышат.
Чыгарылыштар
-
Июнь 18, 2026
Соңку кырдаал: Саясий тиреш тереңдедиби?
-
Июнь 09, 2026
"75чилердин иши": Ачык сот талабы аткарылабы?
-
Апрель 30, 2026
Евробиримдиктин санкциясы Кыргызстанга эмнеге кооптуу?
-
Апрель 29, 2026
Ташиевге кылмыш иши козголду. Окуя кандай өнүгөт?
-
Апрель 22, 2026
Күч органдары ачык-айкындуулук менен адискөйлүктөн алыспы?
-
Шерине