Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:32

Эксперттер талдайт

"75чилердин иши": Ачык сот талабы аткарылабы?

"75чилердин иши": Ачык сот талабы аткарылабы?
Embed
"75чилердин иши": Ачык сот талабы аткарылабы?

No media source currently available

0:00 0:56:56 0:00
Түз линк

Соңку күндөрү УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон мурдагы сегиз кишинин соту коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Биринчи май райондук сотунда каралып жаткан иш жабык өтүп, "бийликти басып алууга аракет" беренеси боюнча айып тагылган аткаминерлер комментарий берүүдөн карманууда.

Бирок алар сотту ачык өткөрүүнү талап кылып жатканы жана иштин айрым жагдайлары белгилүү болду. Ал ортодо бул сотко буга чейин коомчулукка чыкпай калган мурдагы чиновниктер күбө катары келип жатышат. Туура беш ай мурун "75чилердин" кайрылуусу, кийин Камчыбек Ташиевдин отставкасы менен башталган бул иш боюнча сот кандай өтүүдө? Алардын ачык сот өткөрүү талабынын артында эмне жатат?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG