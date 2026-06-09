Бирок алар сотту ачык өткөрүүнү талап кылып жатканы жана иштин айрым жагдайлары белгилүү болду. Ал ортодо бул сотко буга чейин коомчулукка чыкпай калган мурдагы чиновниктер күбө катары келип жатышат. Туура беш ай мурун "75чилердин" кайрылуусу, кийин Камчыбек Ташиевдин отставкасы менен башталган бул иш боюнча сот кандай өтүүдө? Алардын ачык сот өткөрүү талабынын артында эмне жатат?
"75чилердин иши": Ачык сот талабы аткарылабы?
Соңку күндөрү УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон мурдагы сегиз кишинин соту коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Биринчи май райондук сотунда каралып жаткан иш жабык өтүп, "бийликти басып алууга аракет" беренеси боюнча айып тагылган аткаминерлер комментарий берүүдөн карманууда.
Чыгарылыштар
-
Апрель 30, 2026
Евробиримдиктин санкциясы Кыргызстанга эмнеге кооптуу?
-
Апрель 29, 2026
Ташиевге кылмыш иши козголду. Окуя кандай өнүгөт?
-
Апрель 22, 2026
Күч органдары ачык-айкындуулук менен адискөйлүктөн алыспы?
-
-
Март 16, 2026
Ташиевдин отставкасынан кийинки саясий жүрүштөр
-
Февраль 26, 2026
Жогорку Кеңештеги жүрүш: үч депутат мандатын тапшырды
Шерине