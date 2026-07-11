Орусиянын аба соккусунан Сумыда беш киши каза болуп, 30дай адам жараат алды

Орусиянын аскерлери 11-июлда күндүз Сумы шаарынын Заречный районуна абадан бомба таштады. Акыркы маалыматтар боюнча, кеминде беш адам каза болуп, 30у жараат алды. Каза болгондордун арасында бала бар. Полициянын маалыматында, сокку урулган тушта аялдамада турган 13 жаштагы кыздын өмүрү кыйылган.
Сумы облустук администрациясынын башчысы Олег Григоровдун билдиришинче, аралыктан башкарылуучу эки авиабомба жолду жана коомдук транспорт токтоочу аялдаманы кыйраткан. Ал жерде жай тургундар, автоунаалар жана коомдук транспорт болгон.
Экинчи сокку инфратүзүм объектисине урулган. Григоровдун айтымында, авиабомбалар түшкөн жердин жанындагы көп кабаттуу турак үйлөр да бүлгүнгө учураган.
Орусиянын соккуларынан Украинада жай тургундар күн сайын каза табууда. БУУнун маалыматы боюнча, июнь айында Украинада кеминде 265 жай тургундун өлүмү расмий ырасталган.
Шерине