АКШда сенаторлор тобу Орусияга каршы санкция мыйзамын даярдоодо

АКШда сенаторлордун партиялар аралык тобу Орусияга каршы санкциялар боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Аны иштеп чыгууга көзү тирүүсүндө сенатор Линдси Грэм (Түштүк Каролина штатынан республикачы) жардам берген.
Демилгечилер арасында демократтардан жана республикачылардан жалпы 26 адам бар.
Axios басылмасы 14-июлда билдиргендей, эгер бул мыйзам кабыл алынса Орусиянын мунайын жана газын эң көп көлөмдө сатып алуучу беш өлкөгө 100% бажы салыгы киргизилет. Сенаторлор муну менен Орусиянын президенти Владимир Путинге басым күчөйт деп үмүттөнүшөт, чектөөнүн кесепети биринчи кезекте Кытайга жана Индияга тиет.
"Биз бул маселени караштырып жатабыз. Олуттуу ойлорубуз бар - бул Линдсинин урматына. Ал ошондой болсо экен деп аябай каалачу", - деди АКШ президенти Дональд Трамп.
Республикачы Линдси Грэм 11-июлда көз жумган. Орусия Крымды аннексиялаганга жана Украинага негизсиз бастырып кирип, согуш баштаганга чейин эле ал Владимир Путиндин саясатын катуу сындап келген. Украинаны жигердүү колдоп, Киевге бир нече жолу барган. Москвага карата санкция жана Украинаны колдоо тууралуу мыйзам долбоорлорунун тең автору болгон.
Шерине