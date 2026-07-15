Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:18
Кыргызстан

“Чек арада жер алмашканда үйсүз калдым”

“Чек арада жер алмашканда үйсүз калдым”
Embed
“Чек арада жер алмашканда үйсүз калдым”

No media source currently available

0:00 0:07:41 0:00
Түз линк

Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы такталган соң эки өлкө ортосундагы жер алмашуу айрым тургундардын тагдырына да таасирин тийгизди. Баткендин Лейлек районунун тургуну Ыхыбал Абдувалиева жер алмашуудан улам үй-жайсыз калганын айтууда. Анын айтымында, Кайрагач участкасындагы төрт бөлмөлүү үйү мурда Тажикстандын балансында болуп, кийин кыргыз тарапка өткөрүлгөн. Бирок ал кыргыз жараны болгонуна карабай өзү үйгө ээлик кыла албай калганын билдирет. Учурда ал Бишкекте батирде жашап, күнүмдүк тиричилигин “Дордой” базарында картон куту терүү менен өткөрүп келет.#azattykproject2026

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG