Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Июль, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 17:12
Жаңылыктар

Атайын кызматтын полковниги Талант Разаков дүйнөдөн кайтты

Талант Разаков
Талант Разаков

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) отставкадагы полковниги Талант Разаков 71 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу 18-июлда атайын кызматтын жетекчилиги, өздүк курамы жана Ардагерлер кеңеши билдирди.

УКМК тараткан маалыматта айтылгандай, Талант Разаков 1955-жылы 9-сентябрда Өзгөн районунда жарыкка келген. 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин Журналистика факультетин бүтүргөн. 1979-1981-жылдары Кыргыз телекөрсөтүүсүндө редактор болгон.

1981-жылдан тартып Кыргыз ССРинин Мамлекеттик коопсуздук комитетине кирип, оперативдүү кызматкерден баштап жетекчилик орундарга чейин жеткен.

Ал өзүн коопсуздук кызматкери эле эмес, таланттуу журналист жана жазуучу катары да көрсөткөн. 1987-жылы биринчи аңгемелер жана повесттер жыйнагы "Ата" деген ат менен жарыкка чыккан. 1994-жылы Жазуучулар бирлигине мүчөлүккө кабыл алынган.

Шерине

XS
SM
MD
LG