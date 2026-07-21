Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Июль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:36
Дүйнө

Кытай инвестициясы, кыргыз коомунун реакциясы

Кытай инвестициясы, кыргыз коомунун реакциясы
Embed
Кытай инвестициясы, кыргыз коомунун реакциясы

No media source currently available

0:00 0:09:58 0:00
Түз линк

Кыргызстанда ушул тапта чет элдик жарандардын, айрыкча кытайлык инвесторлор менен жумушчулардын өлкөдөгү ролу кайрадан талкуу борборуна чыкты. Арпа жайлоосунда чет өлкөлүк жарандардын ток менен балык кармаган видеосу, Ат-Башыда канаттууларды тор менен тузактаган сыяктуу окуялар коомчулуктун кызуу реакциясын жаратты. Президент Садыр Жапаров мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандарга чара көрүлүп жатканын, акыркы айларда миңдеген киши өлкөдөн чыгарылганын айтты.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG