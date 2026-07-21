Кытай инвестициясы, кыргыз коомунун реакциясы
Кыргызстанда ушул тапта чет элдик жарандардын, айрыкча кытайлык инвесторлор менен жумушчулардын өлкөдөгү ролу кайрадан талкуу борборуна чыкты. Арпа жайлоосунда чет өлкөлүк жарандардын ток менен балык кармаган видеосу, Ат-Башыда канаттууларды тор менен тузактаган сыяктуу окуялар коомчулуктун кызуу реакциясын жаратты. Президент Садыр Жапаров мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандарга чара көрүлүп жатканын, акыркы айларда миңдеген киши өлкөдөн чыгарылганын айтты.
Шерине