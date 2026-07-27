Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Июль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 19:19

Эркиндик

"Үшкүрүк" - айылдагы аялзаттын тагдыры

"Үшкүрүк" - айылдагы аялзаттын тагдыры
Embed
"Үшкүрүк" - айылдагы аялзаттын тагдыры

No media source currently available

0:00 0:33:12 0:00
Түз линк

Берлиндеги Гумбольдт университетинин изилдөөчүсү Гүлзат Эгембердиева жакында "Үшкүрүк" аттуу китебин жарыялады. Ал көптөн бери советтик доордо айылдардагы жашоо-турмуш, айрыкча аялдардын тагдырын изилдеп, даректүү тасмаларды тартып келатат. "Азаттык" Гүлзаттын жаңы китеби, андагы ойлор, автордун алдыдагы пландары тууралуу маектешти.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG