"Үшкүрүк" - айылдагы аялзаттын тагдыры
Берлиндеги Гумбольдт университетинин изилдөөчүсү Гүлзат Эгембердиева жакында "Үшкүрүк" аттуу китебин жарыялады. Ал көптөн бери советтик доордо айылдардагы жашоо-турмуш, айрыкча аялдардын тагдырын изилдеп, даректүү тасмаларды тартып келатат. "Азаттык" Гүлзаттын жаңы китеби, андагы ойлор, автордун алдыдагы пландары тууралуу маектешти.
Чыгарылыштар
-
-
-
Июль 22, 2026
"Күч колдонгон ыкмадан алыспыз, ачык диалогго даярбыз"
-
-
Июль 21, 2026
Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды
-
Июль 21, 2026
Орусия - Армения: өрүк саясий тирештин куралына айланды
Шерине