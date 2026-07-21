Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Июль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 13:49

Эркиндик

Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды

Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды
Embed
Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды

No media source currently available

0:00 0:06:06 0:00
Түз линк

Орусиянын Электросталь жана Котовск шаарларында жайгашкан кампаларына дрон соккулары болгон Wildberries маркетплейси аркылуу кийим-кечек сатып миңдеген кыргыз ишкерлери тиричилик кылат. Азырынча чабуулдан кийинки өрттөн келтириген чыгымдар тактала элек. Кыргызстандык 800гө жакын киши соцтармакта атайын топ ачып, юристтер менен иштешип жатканы маалым болду. Бул тайпадагылардын басымдуу бөлүгү товарлары Электросталдагы кампада болгонун билдирип, кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдошту.#azattykproject2026

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG