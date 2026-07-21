Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды
Орусиянын Электросталь жана Котовск шаарларында жайгашкан кампаларына дрон соккулары болгон Wildberries маркетплейси аркылуу кийим-кечек сатып миңдеген кыргыз ишкерлери тиричилик кылат. Азырынча чабуулдан кийинки өрттөн келтириген чыгымдар тактала элек. Кыргызстандык 800гө жакын киши соцтармакта атайын топ ачып, юристтер менен иштешип жатканы маалым болду. Бул тайпадагылардын басымдуу бөлүгү товарлары Электросталдагы кампада болгонун билдирип, кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдошту.#azattykproject2026
Чыгарылыштар
-
Июль 21, 2026
Орусия - Армения: өрүк саясий тирештин куралына айланды
-
Июль 15, 2026
“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
-
Июль 15, 2026
“Чек арада жер алмашканда үйсүз калдым”
-
Июль 15, 2026
Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары
-
-
Июль 14, 2026
Өзгөн: Кашка-Теректеги чыр бычакташууга чейин жетти
Шерине