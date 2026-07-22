Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:54

Эркиндик

"Күч колдонгон ыкмадан алыспыз, ачык диалогго даярбыз"

"Күч колдонгон ыкмадан алыспыз, ачык диалогго даярбыз"
Embed
"Күч колдонгон ыкмадан алыспыз, ачык диалогго даярбыз"

No media source currently available

0:00 0:38:27 0:00
Түз линк

Кыргызстандагы күйүүчү майдын тартыштыгы жана баанын өсүшү, жаңы жеткирүү багыттары, инвестициялык саясат, чет элдик инвесторлорго шарт түзүү жана жерди ижарага берүү, Кытай темасы жана коомдогу талкуулар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ушул жана башка коомчулук кызыккан суроолорго жооп берип, "Азаттыкка" эксклюзивдүү маек курду.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG