"Күч колдонгон ыкмадан алыспыз, ачык диалогго даярбыз"
Кыргызстандагы күйүүчү майдын тартыштыгы жана баанын өсүшү, жаңы жеткирүү багыттары, инвестициялык саясат, чет элдик инвесторлорго шарт түзүү жана жерди ижарага берүү, Кытай темасы жана коомдогу талкуулар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ушул жана башка коомчулук кызыккан суроолорго жооп берип, "Азаттыкка" эксклюзивдүү маек курду.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 21, 2026
Wildberries: Жабыркаган кыргыз ишкерлер өкмөткө кайрылды
-
Июль 21, 2026
Орусия - Армения: өрүк саясий тирештин куралына айланды
-
Июль 15, 2026
“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
-
Июль 15, 2026
“Чек арада жер алмашканда үйсүз калдым”
-
Июль 15, 2026
Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары
Шерине